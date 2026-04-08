MethylScan | il test del sangue che scova i tumori allo stadio 1

Ricercatori dell'Ucla hanno sviluppato MethylScan, un nuovo test del sangue che permette di individuare diverse forme di tumore e anomalie in vari organi, tra cui quello epatico. Si tratta di un esame economico e non invasivo che può essere utilizzato per la diagnosi precoce di malattie oncologiche. Il metodo si basa sull'analisi di marcatori specifici presenti nel sangue, consentendo di evidenziare la presenza di tumori allo stadio 1.

Ricercatori dell’Ucla hanno messo a punto MethylScan, un esame del sangue economico capace di identificare contemporaneamente diverse forme di cancro e anomalie in vari organi, inclusi quelli epatici. La scoperta si basa sull’analisi dei frammenti di Dna che circolano nel flusso sanguigno. Jasmine Zhou, professoressa di Patologia e Medicina di laboratorio presso l’Ucla Health Jonsson Comprehensive Cancer Center e autrice senior dello studio, sottolinea come individuare un tumore allo stadio 1 offra prospettive decisamente migliori rispetto a una diagnosi allo stadio 4, rendendo la precocità dell’intervento un fattore vitale per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MethylScan: il test del sangue che scova i tumori allo stadio 1 Test del sangue low cost che rileva tumori e malattie dal Dna circolanteUna promessa entusiasmante: intercettare diversi tipi di tumore, ma anche malattie del fegato e altre anomalie con un semplice ed economico test del... Un test del sangue può superare la TAC nella diagnosi precoce dei tumoriUn semplice esame del sangue potrebbe, in futuro, anticipare la diagnosi di un tumore quando ancora non è visibile con una TAC. Temi più discussi: Tumori, un test del sangue individua più malattie insieme. Ecco come funziona; Tumori, diagnosi precoce del cancro con un test del sangue ‘low cost’: come funziona; Sviluppato test del sangue per diagnosi precoce di più malattie; Un solo esame del sangue per individuare tumori e malattie. Test del sangue low cost che rileva tumori e malattie dal Dna circolanteSviluppato un test che può funzionare come un radar per la salute dell’organismo. La ricerca. Una promessa entusiasmante: intercettare diversi tipi di tumore, ma anche malattie del fegato e altre anom ... lapresse.it Un solo esame del sangue potrebbe segnalare più tumori e danni al fegatoIl test MethylScan, pubblicato su PNAS, legge il DNA circolante per intercettare più tumori e diverse malattie del fegato con molto meno sequenziamento. tomshw.it 7 aprile: #GiornataMondialeSalute 2026! Tema Oms: "Together for health. Stand with science". Rivoluzionario test #Ucla MethylScan rileva cancri e patologie epatiche con un semplice sangue. Prevenzione low-cost! eurocomunicazione.com/2026/04/07/tes… x.com