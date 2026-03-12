Meteo cambia tutto | finisce l’anticipo di primavera e tornano piogge neve e freddo

L’alta pressione che ha portato settimane di clima mite sta per dare spazio a condizioni meteorologiche più instabili. Nei prossimi giorni sono previste piogge, neve e un calo delle temperature. L’anticipo di primavera si conclude, lasciando spazio a un cambiamento brusco del tempo. Le previsioni indicano un miglioramento solo a partire dalla fine della settimana.

L'alta pressione sta per cedere. Dopo settimane di clima insolitamente mite, l'anticipo di primavera sta per interrompersi bruscamente. Le condizioni atmosferiche sono infatti destinate a cambiare rapidamente, lasciando spazio a un tempo più instabile e a tratti quasi invernale. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, la prima perturbazione è ormai alle porte e segnerà l'inizio di una fase meteorologica più movimentata. Giovedì grigio con piogge e neve sulle Alpi. Il primo cambiamento arriverà con un piccolo ma intenso vortice ciclonico che attraverserà l'Italia portando condizioni di tempo perturbato.