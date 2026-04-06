Dopo diversi giorni di maltempo, con piogge e nevicate anche a quote basse, le condizioni meteorologiche in Toscana sono cambiate. La primavera si è affacciata con temperature più alte e giornate soleggiate, portando un’atmosfera da estate in anticipo. Tuttavia, nelle previsioni si segnala un nuovo cambiamento del tempo. La situazione si evolve rapidamente e varia da una giornata all’altra, influenzando le attività e i momenti di svago della regione.

Firenze, 5 aprile 2026 – Dopo il maltempo e il freddo degli ultimi giorni che hanno interessato anche il Centro Italia con piogge diffuse e nevicate fino a quote relativamente basse, la situazione meteorologica è cambiata e la Primavera ha fatto irruzione in maniera decisa. Si è infatti aperta una fase stabile e sensibilmente più calda, destinata a proseguire per buona parte della prossima settimana. Una persona fa jogging accanto a un prato fiorito al Parco Biblioteca degli Alberi, un parco pubblico situato nel quartiere di Porta Nuova, Milano, 2 aprile 2026. Ultime 24 ore di allerta meteo poi, per il ponte di Pasqua, arrivano il sole e il caldo con i termometri che arriveranno a sfiorare i 25°C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo la pioggia, arriva il caldo: Pasquetta (e non solo) dal sapore d’estate in Toscana. Ma poi cambia tutto di nuovo

Leggi anche: Arriva il caldo in Italia, cambia tutto in queste zone

Temi più discussi: Dopo la pioggia, arriva il caldo: Pasquetta (e non solo) dal sapore d’estate in Toscana. Ma poi cambia tutto di nuovo; Finalmente il bel tempo. Dopo vento e pioggia arriva una Pasqua serena nel Piceno; Sinner più forte di Lehecka e della pioggia, arriva il Sunshine Double: Alcaraz nel mirino; Meteo Pasqua e Pasquetta? Arriva la svolta che sorprende tutta Italia.

Dopo pioggia e neve arriva l’alta pressione: meteo Toscana, le previsioni verso CapodannoFirenze, 26 dicembre 2025 – Dopo un Natale all’insegna di pioggia e neve, la Toscana si prepara a una fase più stabile dal 26 dicembre. Le ultime ore hanno visto ancora piogge diffuse su diverse aree ... lanazione.it

Sardegna, arriva il freddo scandinavo: dopo l’Epifania gelo, pioggia e neveLe temperature miti di questa prima parte del 2026 stanno per abbandonare l’Isola lasciando spazio a freddo, pioggia e neve. La Sardegna e gran parte dell’Italia si trovano infatti nel percorso di una ... unionesarda.it

Il commento del tecnico biancoverde dopo la gara del "Barbera" #Avellino facebook