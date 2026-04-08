Una nuova ondata di maltempo proveniente dal Marocco sta influenzando le previsioni meteo, con possibili cambiamenti significativi nel clima della prossima settimana. La presenza di una goccia fredda potrebbe segnare un passaggio rapido dalla primavera all’autunno, modificando le condizioni atmosferiche già nei primi giorni. Le autorità e i meteorologi monitorano attentamente la situazione per aggiornare le previsioni e avvisare sulla possibile variazione del tempo.

Dalla primavera all'autunno in un attimo: la svolta meteo sarebbe praticamente alle porte e lo scenario potrebbe cambiare già all’inizio della prossima settimana. Dunque, fino a domenica 12 aprile la situazione meteorologica resterà quasi del tutto invariata, con temperature sopra la media stagionale e una flessione di circa 2-3 gradi solo lungo le regioni adriatiche. Poi da lunedì 13 il ribaltone. Anche se i primi segnali di instabilità si faranno notare già tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, in particolare sulle aree interne dell’Appennino centro-meridionale, dove potranno esserci rovesci pomeridiani isolati. Per il primo vero.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, goccia fredda dal Marocco: addio alla primavera? Ecco da quando

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Meteo, il ribaltone della goccia fredda dal Marocco: cosa sta per succedere in ItaliaTempo stabile e mite ma qualcosa potrebbe presto cambiare. Ribaltone meteo a causa della goccia fredda in arrivo dal Marocco. newsmondo.it

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