Nel prossimo weekend, una goccia fredda si avvicina all’Italia, portando cambiamenti nelle condizioni meteo. Durante la settimana, si verificherà un aumento della dinamicità atmosferica, che interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud. Le previsioni indicano un approfondimento di questa perturbazione, con possibili effetti sul maltempo previsto per il fine settimana.

Goccia fredda verso l'Italia nel prossimo weekend. Già nel corso della settimana, in realtà, si avrà un progressivo incremento di dinamicità che colpirà soprattutto il Centro-Sud. Mentre nel fine settimana saranno interessate da freddo e maltempo le regioni settentrionali, con il ritorno della pioggia e neve a bassa quota. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Dietro a questo nuovo fronte, una goccia fredda, cioè un vortice depressionario isolato che si dirigerà verso il Mediterraneo e anche verso l’Italia. Un ciclone proveniente dall’Europa nord-orientale, dunque, passerà a Nord delle Alpi e si isolerà sotto forma di goccia fredda posizionandosi tra la Francia e la penisola iberica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, goccia fredda verso l'Italia: occhio al weekend

Articoli correlati

Weekend a rischio maltempo: goccia fredda in quota e saccatura sul MediterraneoLe correnti umide che interessano la nostra Penisola oggi porteranno nuvole e piogge sparse sulle regioni settentrionali.

Meteo, allarme-Mario Giuliacci: "Perturbazione e weekend rovinato"L'alta pressione che ha garantito una fase di relativa stabilità negli ultimi giorni mostra i primi segnali di cedimento.

Una selezione di notizie su Meteo Giuliacci

Discussioni sull' argomento Meteo WEEKEND: goccia fredda verso l'Italia; Meteo, Giuliacci gela tutti: Niente anticiclone, cosa ci aspetta fino a fine marzo.

Meteo Italia – goccia fredda che si muove sul Mediterraneo, più freddo nell’ultima decade di marzoMeteo - goccia fredda in Italia con calo termico e neve, clima relativamente freddo in vista dell'ultima decade di marzo ... centrometeoitaliano.it

Meteo, una goccia fredda in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si trattaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, una 'goccia fredda' in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si tratta ... tg24.sky.it

Meteo Giuliacci - facebook.com facebook