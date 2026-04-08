Dopo settimane di tempo stabile e temperature superiori alla media, le previsioni indicano un possibile cambiamento delle condizioni atmosferiche sull’Italia. Si prevede che nelle prossime ore possa verificarsi un'inversione di circolazione, portando un calo delle temperature e un ritorno del freddo. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni, con variazioni che interesseranno diverse regioni del Paese.

Dopo un periodo caratterizzato da tempo stabile e temperature sopra la media, sull’Italia si profila un possibile cambio di circolazione. La fase anticiclonica che ha sostenuto condizioni quasi estive tra Pasqua e Pasquetta potrebbe indebolirsi, favorendo un ritorno a un quadro più instabile. Al centro delle analisi meteo c’è una goccia fredda in risalita dal Nord Africa, indicata come possibile motore di piogge e di un calo termico nei prossimi giorni. Previsioni meteo Italia: ancora sole e caldo fino al weekend. Secondo le indicazioni riportate dai principali servizi previsionali, tra cui iLMeteo.it, 3B Meteo e Meteo.it, lo scenario resterà in prevalenza stabile almeno fino al fine settimana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, cambia tutto (di nuovo): ecco quando torna il freddo

Meteo, torna il freddo sull’Italia: ecco quando cambia tuttoChi pensava che l’Italia si stesse avviando verso un clima più mite con l’arrivo della primavera dovrà rivedere le proprie aspettative.

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Torino, previsioni meteo del 9 aprile 2026 x.com

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