OpenAI lancia GPT-5.3-Codex-Spark | velocità estrema e latenza zero per i programmatori

OpenAI ha annunciato oggi il lancio di GPT-5.3-Codex-Spark, un nuovo modello pensato specificamente per i programmatori, che promette velocità estrema e latenza praticamente zero. La novità, spiegano dall’azienda, deriva dall’ottimizzazione degli algoritmi e dall’uso di hardware all’avanguardia, e si distingue per la capacità di rispondere alle richieste in modo quasi istantaneo, anche con codice complesso.

GPT-5.3-Codex-Spark: OpenAI lancia il modello che promette di rivoluzionare la velocità della programmazione. OpenAI ha presentato GPT-5.3-Codex-Spark, un nuovo modello linguistico progettato per la scrittura di codice che mira a ridurre drasticamente i tempi di attesa per gli sviluppatori. L’innovazione, svelata il 13 febbraio 2026, si basa su chip Cerebras e promette una latenza quasi nulla, aprendo nuove prospettive per l’efficienza nello sviluppo software. La Collaborazione Chiave con Cerebras e l’Architettura Innovativa. Il cuore di GPT-5.3-Codex-Spark risiede in una partnership strategica tra OpenAI e Cerebras Systems.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su codex spark

OpenAI ha deciso di abbandonare NVIDIA e punta ora sui chip Cerebras per sviluppare la sua nuova generazione di codice AI, puntando a velocizzare le operazioni e migliorare l’efficienza dei modelli di intelligenza artificiale.

Ultime notizie su codex spark

Argomenti discussi: Blog | Tutto quello che c'è da sapere su Open Frontier; Skynet sta arrivando: GPT 5.3 Codex è l'IA che auto-apprende; OpenAI rende la Deep Research più intelligente con GPT-5.2; GPT-5.3-Codex, cosa può fare al tuo posto il nuovo super agente di Open AI.

OpenAI lancia GPT-5.3-Codex-Spark: velocità estrema e latenza zero per i programmatoriOpenAI ha reso disponibile GPT-5.3-Codex-Spark, una versione ottimizzata del modello di coding che sfrutta i chip Cerebras per garantire risposte quasi istantanee. L'obiettivo è facilitare le modifich ... hwupgrade.it

OpenAI lancia GPT 5.3 Codex: l'AI che impara da sé stessaOpenAI presenta GPT 5.3 Codex, nuovo modello per sviluppo software e cybersecurity che unifica programmazione, analisi e gestione di compiti professionali. smartworld.it