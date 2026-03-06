MessinaCon Day Zero | si accende la terza edizione al Giardino Corallo

La terza edizione del MessinaCon Day Zero si svolge domenica 12 aprile al Giardino Corallo, segnando l’avvio della stagione 2026 organizzata da StrettoCrea. L’evento riunisce appassionati e professionisti del settore in un’occasione dedicata alla creatività e all’intrattenimento. La manifestazione si svolge in una location all’aperto nel centro di Messina, con attività e iniziative previste durante tutta la giornata.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Inizia ufficialmente la stagione 2026 targata StrettoCrea con la terza edizione del MessinaCon Day Zero, in programma domenica 12 aprile nella cornice del Giardino Corallo. Il Day Zero rappresenta l’appuntamento ufficiale di anteprima del MessinaCon, un momento di incontro pensato per riunire la community della cultura pop e presentare le prime novità dell’edizione di settembre. Nelle precedenti edizioni, ospitate a Villa Dante e al Caffè Letterario VoltaPagina, l’evento ha registrato centinaia di partecipanti, confermando un interesse crescente e uno standard organizzativo sempre più strutturato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it La terza edizione del Job Day all’Istituto “Ezio Vanoni“. Una bussola per cento candidatiSi è conclusa con un bilancio positivo e molta soddisfazione, la terza edizione il Job Day all’Istituto Ezio Vanoni di Menaggio, iniziativa promossa... Elly Fanchini Day, è già sold out la terza edizione dell’evento in ricordo della sciatriceBrescia, 3 marzo 2026 – Torna anche quest’anno l’Elly Fanchini Day, evento nato nel ricordo di Elena Fanchini – la sciatrice camuna scomparsa l’8...