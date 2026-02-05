Messina verso il voto Duca FI | Centrodestra fermo e senza candidato Basile? Valutiamo ancora senza pregiudizi

Messina si prepara al voto, ma il centrodestra si trova ancora senza un candidato ufficiale. Duca di Forza Italia spiega che il partito sta valutando la situazione senza fretta, anche perché le dimissioni di Basile sono ormai imminenti. La città si appresta a vivere giorni di grande incertezza politica, con le alleanze che potrebbero cambiare tutto.

Messina si avvicina a uno snodo politico delicatissimo. Le dimissioni del sindaco Federico Basile, attese già nelle prossime ore, aprono una fase di incertezza che riguarda non solo Palazzo Zanca ma l’intero assetto delle alleanze in città e provincia. Mentre a sinistra prende quota l’ipotesi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina Politica Verso le elezioni, il centrodestra e l'Udc alleati per l'alternativa a Basile: "Messina merita di più" In vista delle prossime elezioni, il centrodestra e l'Udc collaborano per presentare un’alternativa a Basile a Messina. Duca sfida Forza Italia: pronta lista autonoma a sostegno di Basile, centrodestra spaccato Gaetano Duca, vice coordinatore di Forza Italia a Messina, valuta la possibilità di lanciare una lista autonoma per le prossime elezioni comunali. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Messina Politica Argomenti discussi: Referendum giustizia, studenti e lavoratori fuori sede esclusi dal voto: scoppia la protesta in Sicilia; Aria d’elezioni, occhi puntati su Scurria come anti Basile a Messina; Sabato 7 febbraio, giorno della verità per Messina: De Luca decide, Basile pronto a dimettersi; Messina verso le dimissioni del sindaco Basile: la città travolta nel momento peggiore, per il… ‘vizietto’ di De Luca. Messina, entro sabato la decisione sulle dimissioni di Basile: tutte le scadenze e la data delle elezioni anticipateSiamo nella settimana decisiva per quanto riguarda le dimissioni da sindaco di Messina, Federico Basile. La scelta sembra già fatta con Cateno De Luca che annuncerà il passo indietro il prossimo sabat ... strettoweb.com Messina verso il caos elettorale: Basile dimissionario per anticipare le amministrative? Mossa di De Luca o suicidio politico?I rumors rimbalzano da giorni: Basile, eletto nel 2022 con il centrodestra appoggiato da De Luca, potrebbe mollare per sciogliere il Consiglio e anticipare il confronto elettorale. Ufficialmente, per ... messinaora.it Anno 2021 : La CURVA NORD PALERMO verso i traghetti (Messina) direzione Vibo valentia facebook Oratori, le braccia tese della Chiesa verso i giovani A Messina, don Dario Mostaccio ha trasformato un sogno in realtà: da 4 a ben 40 oratori per rimettere i giovani al centro. Contro la solitudine virtuale, vince la voglia di "sporcarsi le mani" e fare rete. U x.com

