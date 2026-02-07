Messina | da revisore dei conti a sindaco la scalata di Basile tra tecnica e politica

Federico Basile, ex revisore dei conti e dipendente dell’Università di Messina, ha fatto un grande salto dalla finanza alla politica. A 47 anni, con un passato da commercialista, è diventato il primo cittadino di Messina nel 2022, ottenendo il miglior risultato di sempre alle urne. La sua vittoria ha sorpreso molti, dimostrando come la sua figura di tecnico abbia saputo conquistare anche i cittadini.

Federico Basile, quarantasette anni, commercialista e fino a poco tempo dipendente dell’Università di Messina, si è affermato come una figura di spicco nel panorama politico siciliano, conquistando la carica di sindaco di Messina nel 2022 con una percentuale di voti senza precedenti nella storia della Seconda. La sua ascesa, tuttavia, non è stata improvvisa, ma il risultato di un percorso graduale che lo ha visto passare dai ruoli di consigliere di quartiere e revisore dei conti fino a diventare braccio destro del sindaco Cateno De Luca, culminando nella sua candidatura e trionfo elettorale. La sua storia è una parabola di competenze tecniche trasformate in leadership politica, un esempio di come la conoscenza amministrativa e la capacità gestionale possano diventare elementi determinanti per l’affermazione in un contesto spesso dominato da dinamiche partitiche e figure più tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Messina Sindaco

Un cittadino di Messina commenta la recente riorganizzazione di via Geraci, che ha introdotto piste ciclabili e parcheggi al centro.

La Clinica Riabilitazione Toscana di Arezzo è alla ricerca di un revisore legale dei conti o di una società specializzata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Messina Sindaco

Argomenti discussi: Mirto: il Consiglio Comunale nomina il nuovo Revisore dei Conti per il triennio 26/28; Stati Generali dell’Ambiente a Messina, confronto su rifiuti, depurazione e sfide climatiche; L'invisibile, anticipazioni ultima puntata: Gambera perde uno dei suoi uomini.

Messina, tensione in consiglio comunale. Trischitta si scaglia contro il Pd: non saranno mai al governo della città, sono dei pettegoliIl Consiglio comunale di Messina, presieduto da Nello Pergolizzi, è tornato a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la discussione sulla propos ... strettoweb.com

Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politicaSalvo sorprese, il primo cittadino dovrebbe lasciare la guida del Comune per assecondare la strategia politica di De Luca. Dopo il commissario le elezioni The post Messina, le possibili dimissioni del ... msn.com

SAN PIER NICETO (MESSINA) (ITALPRESS) – Oltre duemila persone hanno partecipato a San Pier Niceto, nel Messinese, ai funerali di Devis e Giuseppe Pino, i due fratelli trovati morti il 28 gennaio scorso a Montagnareale. La cerimonia si è svolta nella #Si facebook