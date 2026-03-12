Messina | dal 2018 il welfare decolla 130 milioni in gioco

Dal 2018, a Messina, sono stati investiti circa 130 milioni di euro nel settore del welfare. Il candidato sindaco Federico Basile, rappresentante della lista Sud chiama Nord, ha presentato un quadro di miglioramenti nella gestione amministrativa della città, evidenziando un incremento delle risorse destinate ai servizi sociali. La sua analisi si concentra sui cambiamenti avvenuti negli ultimi cinque anni.

Il candidato sindaco Federico Basile, esponente della lista Sud chiama Nord, ha illustrato un netto cambiamento nella capacità amministrativa di Messina a partire dal 2018. I dati confermano un salto quantitativo nelle risorse intercettate per il settore sociale: si è passati da 36 milioni di euro nel periodo 2010-2017 a 70 milioni tra il 2018 e il 2022. La proiezione attuale indica che per il quinquennio 2022-2026 saranno mobilitati oltre 130 milioni di euro. Questa crescita non rappresenta una semplice somma di cifre, ma segnala un mutamento strutturale nell’approccio alla progettazione dei servizi pubblici. L’obiettivo dichiarato è costruire un modello di welfare più solido, capace di rispondere ai bisogni reali della comunità messinese con maggiore responsabilità nella programmazione futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

