Buche al via la manutenzione di strade e marciapiedi nell' ottava circoscrizione | ecco come cambia la viabilità

A partire da lunedì 2 febbraio, nell’ottava circoscrizione, prenderanno il via interventi di manutenzione su strade e marciapiedi. Questa operazione mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità delle vie pubbliche, intervenendo sia su problematiche ordinarie che straordinarie. La ristrutturazione interesserà diverse aree, con un programma volto a ridurre le criticità esistenti e garantire un'ambiente più sicuro per cittadini e utenti della strada.

Prosegue la "guerra" del Comune alle buche. Lunedì 2 febbraio inizieranno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi nell'ottava circoscrizione. Sono sei le strade che verranno riasfaltate: si tratta di via Principe di Paternò, nel tratto compreso tra via Galileo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Strade e marciapiedi, al via i lavori di manutenzione in varie zone Leggi anche: Manutenzione straordinaria, al via nuovi lavori per strade e marciapiedi nella zona Sud della città Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Al via la sistemazione della pavimentazione di Piazza della Mostra; Al via i lavori alle buche vicino a scuola; Buche come crateri a Gubbio: da via Benedetto Croce al Viale della Rimembranza, strade dimenticate e sicurezza a rischio; Emergenza buche nel X Municipio, scatta la task force su via di Macchia Saponara e via Mar dei Coralli. Buche, al via la manutenzione di strade e marciapiedi nell'ottava circoscrizione: ecco come cambia la viabilitàI lavori sono previsti in via Principe di Paternò, via Di Giovanni, via Alfieri, via Pirandello, via Petrarca, piazza Boccaccio. Divieti e limitazioni nella fascia oraria dalle 7 alle 17 fino al 30 ma ... palermotoday.it Via Castellini nel degrado: buche e incuria davanti al Comando Generale dei CarabinieriUna via che dovrebbe essere un biglietto da visita, e invece si è trasformata in un caso di ordinaria trascuratezza. In via Gualtiero ... iltempo.it #Strade degradate e #cantieri fermi: ad #Assisi monta la protesta #AmministrazioneComunale #buche #cittadini #degradourbano #lavoripubblici #manutenzione #opposizione #Riqualificazione #SANTAMARIADEGLIANGELI #sicurezza #viadeiVetturali #VIA facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.