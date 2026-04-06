L'Iran ha comunicato ufficialmente di non accettare il piano in 15 punti presentato dai mediatori per risolvere le tensioni con Israele e gli Stati Uniti. La posizione iraniana si basa su condizioni che sono state rese note attraverso dichiarazioni ufficiali. La questione ha attirato l'attenzione internazionale, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi della situazione.

L’Iran ha formalizzato la propria posizione nei confronti dei mediatori per interrompere le ostilità con Israele e Stati Uniti. Esmail Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri, ha confermato l’invio di un documento contenente le richieste di Teheran. Il governo iraniano ha respinto categoricamente una proposta statunitense articolata in 15 punti, definendola del tutto inaccettabile. Tale piano, trasmesso tramite terze parti, è stato giudicato incompatibile con i presupposti necessari per un accordo, specialmente se accompagnato da minacce di commettere crimini di guerra o ultimatum. La strategia di Teheran tra interessi nazionali e rifiuti diplomatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran sfida gli USA: no al piano in 15 punti, ecco le nuove condizioni

Leggi anche: Gli USA hanno inviato all’Iran un piano in 15 punti per porre fine alla guerra

L’Iran respinge il piano Trump in 15 punti, la proposta è “eccessiva” e rilancia le sue condizioniL’Iran respinge il piano Trump in 15 punti temendo un bluff e pone cinque condizioni per la tregua.

Iran, Khamenei a Usa: attacco porterebbe guerra regionale

Temi più discussi: L’Iran sfida gli Usa: pedaggi in yuan nello Stretto di Hormuz; Tra Trump e l'Iran vince la Cina? Sette ragioni per cui Xi Jinping è in vantaggio (per ora) nella sfida per Hormuz; Da Sanchez nuovo smacco a Trump: la Spagna chiude lo spazio aereo ai caccia impegnati nella guerra con l'Iran; Hormuz, Teheran sfida Trump: L'inferno sarà per gli USA.

Tregua di 45 giorni tra Iran, Usa e Israele: cosa sappiamo finoraLa tregua potrebbe entrare in vigore già oggi per riaprire lo Stretto di Hormuz, sostengono le notizie pubblicate da Reuters e Times of Israel ... tg.la7.it

Gli Usa studiano l'invasione in Iran. Il negoziato appeso al beau geste su 10 petroliereAxios: Quattro piani d'attacco per il colpo finale sul tavolo del Pentagono. Teheran fortifica le difese e mina le isole. Israele uccide il capo ... huffingtonpost.it

Giorgia alla sfida finale Il caso del Nunzio e la croce di Leone Iran, l'opaco avvertimento all'Italia Ecco la nostra prima pagina Buongiorno e buona #Pasqua #5aprile #iltempoquotidiano x.com

Giorgia alla sfida finale Il caso del Nunzio e la croce di Leone Iran, l"opaco avvertimento all'Italia Ecco la nostra prima pagina Buongiorno e buona Pasqua #5aprile #iltempoquotidiano facebook