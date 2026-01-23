Rome-Europe Prize | cultura e cinema a Palazzo Valentini

La seconda edizione del Rome-Europe Prize si svolge a Roma, presso Palazzo Valentini nella Sala David Sassoli. L’evento valorizza le eccellenze italiane nel campo della cultura e del cinema, offrendo un’occasione di riconoscimento e confronto tra talenti nazionali ed europei. Un appuntamento importante per promuovere l’arte e la creatività italiane in un contesto istituzionale e culturale di rilievo.

