Rome-Europe Prize | cultura e cinema a Palazzo Valentini

Rome-Europe Prize
La seconda edizione del Rome-Europe Prize si svolge a Roma, presso Palazzo Valentini nella Sala David Sassoli. L’evento valorizza le eccellenze italiane nel campo della cultura e del cinema, offrendo un’occasione di riconoscimento e confronto tra talenti nazionali ed europei. Un appuntamento importante per promuovere l’arte e la creatività italiane in un contesto istituzionale e culturale di rilievo.
Cosa: La seconda edizione del Rome-Europe Prize celebra le eccellenze italiane.. Dove e Quando: Roma, Palazzo Valentini – Sala David Sassoli.. Perché: Un riconoscimento prestigioso per chi diffonde la cultura e l’immagine dell’Italia nel mondo.. Roma torna a essere il palcoscenico privilegiato per la celebrazione del talento e dell’identità culturale italiana. Nella splendida cornice istituzionale di Palazzo Valentini, all’interno della Sala David Sassoli, si è svolta la seconda edizione del Rome-Europe Prize, un evento che si conferma un appuntamento imprescindibile per il panorama artistico della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Parterre d’eccezione a Palazzo Valentini per il brindisi di Natale, con il prefetto Giannini Piantedosi, Casellati e GualtieriUn elegante brindisi natalizio ha animato Palazzo Valentini, sede della prefettura di Roma, attirando un parterre di ospiti di rilievo.
Rome-Europe Prize (Seconda edizione)
I premiati della seconda edizione per il Premio Rome-Europe Prize; European Film Awards 2026: Sentimental Value conquista la giuria.
Premio Rome-Europe Prize: la cerimonia di consegna di riconoscimentiRoma, 23 gen. – Presso la sala David Sassoli di palazzo Valenti, si è svolta la seconda edizione del Rome-Europe Prize. Il progetto intende premiare le personalità che hanno contribuito in modo signif ... askanews.it
Onorata di ricevere il Rome-Europe Prize, un riconoscimento che celebra le eccellenze italiane dalla politica alle arti. Cultura e spettacolo sono leve decisive di diplomazia e promozione del Sistema Paese, capaci di portare l’Italia nel mondo. #euprize x.com
