A Mercogliano, si registra preoccupazione dopo la scomparsa di un noto fornaio. La famiglia e gli amici non hanno più avuto contatti con lui dalla giornata di ieri. La persona scomparsa è conosciuta e stimata nel paese, e la sua assenza ha suscitato attenzione tra i residenti. Le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso e stanno cercando di raccogliere eventuali informazioni utili.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Mercogliano cresce la preoccupazione per la scomparsa di Gianfranco De Simone, conosciuto e stimato fornaio del posto, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di ieri. La notizia si è rapidamente diffusa tra i cittadini, generando un forte clima di apprensione tra familiari, amici e clienti abituali. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato senza lasciare tracce, facendo perdere i contatti con i propri cari. Non sono ancora chiari i motivi della scomparsa, né le circostanze precise in cui si sarebbe verificata. Nelle ultime ore si starebbe valutando l’attivazione delle ricerche con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato del territorio, tra cui la Misericordia di Mercogliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercogliano, scomparso un noto fornaio: apprensione in città

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