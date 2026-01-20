Lutto a Mercogliano scomparso Massimo Maiella a 62 anni

È deceduto all'età di 62 anni Massimo Maiella, residente a Mercogliano. La famiglia, tra cui la moglie Maria Franco, le figlie Eleonora e Fabiana, i generi, la nipotina e i parenti, ne annuncia la scomparsa. La sua perdita è una triste occasione di cordoglio per quanti lo hanno conosciuto e stimato.

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Massimo Maiella, 62 anni, residente a Mercogliano. Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Franco, le figlie Eleonora e Fabiana, i generi Pellegrino e Filippo, la nipotina Annagiulia, la madre Eleonora Di Gennaro, il cognato Modestino, le cognate.

