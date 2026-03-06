Scomparso da sabato ore di apprensione per Dino

Domenico Ramorino, conosciuto come Dino, è scomparso sabato 28 febbraio. Le ricerche sono in corso nella zona del Chiaravagna a Sestri Ponente, con squadre che operano senza sosta per trovare il disperso. La sua assenza ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che attendono aggiornamenti. Le autorità stanno verificando tutte le possibili aree di ricerca nella zona interessata.

"Potrebbe essere spaesato e spaventato e sicuramente non ha le sue medicine con sé", si legge in un appello per ritrovarlo Proseguono senza sosta nella zona del Chiaravagna a Sestri Ponente le ricerche di Domenico Ramorino, per gli amici Dino, scomparso nella giornata di sabato 28 febbraio. "È stato visto l'ultima volta in via Domenico Oliva - si legge in un post -, non abbiamo più notizie da sabato mattina. Potrebbe indossare Superga blu scure, pantaloni di jeans scuri larghi e un cappotto pesante". "È un uomo molto dolce e riservato - conclude il post -, temiamo si sia allontanato volontariamente da casa. Potrebbe essere spaesato e spaventato e sicuramente non ha le sue medicine con sé. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

