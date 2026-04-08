Mercogliano scomparso il fornaio Gianfranco | in campo la Misericordia del Partenio

A Mercogliano, da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Gianfranco De Simone, un fornaio locale. La Misericordia del Partenio è intervenuta nelle ricerche, coinvolgendo volontari e mezzi di soccorso. La scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità, mentre le autorità continuano le indagini per rintracciare il 45enne. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sui motivi della sua scomparsa o sulle circostanze.

Mercogliano (AV), 8 aprile 2026 — La Misericordia del Partenio è stata attivata per le ricerche di Gianfranco De Simone, noto fornaio di Mercogliano, del quale non si hanno notizie dalla giornata di ieri, 7 aprile 2026. L'uomo, titolare di un panificio artigianale molto conosciuto nel comune. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Mercogliano, scomparso un noto fornaio: apprensione in cittàTempo di lettura: < 1 minutoA Mercogliano cresce la preoccupazione per la scomparsa di Gianfranco De Simone, conosciuto e stimato fornaio del posto,... Lutto a Mercogliano, scomparso Massimo Maiella a 62 anniÈ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Massimo Maiella, 62 anni, residente a Mercogliano.