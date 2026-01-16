Roma rinnovi chiusi per Cristante e Mancini | Çelik resta in stallo

Roma ha ufficializzato i rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, consolidando la propria rosa. Tuttavia, la trattativa con Zeki Çelik si trova ancora in fase di stallo, mantenendo aperto il futuro del difensore turco. La società prosegue nelle negoziazioni e monitora attentamente la situazione, in attesa di sviluppi che possano portare a una soluzione definitiva.

La Roma sistema una parte del proprio futuro ma lascia un dossier aperto: mentre i rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono già definiti, la trattativa con Zeki Çelik resta ferma. Il difensore turco, sotto contratto fino a giugno 2026, ha respinto la prima proposta del club e attende un’offerta ritenuta più in linea con le proprie aspettative. L’assenza di passi avanti mantiene il confronto in fase di stallo, con riflessi immediati sul mercato. Cristante e Mancini, continuità e leadership. Sul tavolo dei rinnovi, la Roma ha già chiuso due capitoli chiave. Cristante e Mancini rappresentano colonne tecniche e caratteriali dello spogliatoio: accordi definiti e volontà comune di proseguire insieme, nel segno della continuità e della stabilità del progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rinnovi chiusi per Cristante e Mancini: Çelik resta in stallo Leggi anche: Vecchia guardia e rinnovi, la Roma si muove: da Mancini e Cristante a Celik e Pellegrini Leggi anche: Roma, accelerata sui rinnovi: Celik, Mancini e Cristante sempre più vicini alla firma La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Conferme da Roma: c'è l'ombra della Juve su Celik - Quelli relativi a Bryan Cristante e Gianluca Mancini risultano ormai definiti, con gli accordi ... tuttojuve.com

Roma, è già tempo di rinnovi. Celik, Mancini e Cristante: si tratta - Il mercato di gennaio è ad un passo, ma oltre a pensare ai volti nuovi Massara è al lavoro per blindare i contratti dei giocatori più rappresentativi. ilmessaggero.it

Roma, Bove tratta la risoluzione. Accordo per i rinnovi di Mancini e Cristante - Il centrocampista sta trattando la risoluzione con i giallorossi, che non sarà propedeutica a smettere ma a trovare una nuova squadra all'estero. sport.sky.it

Roma, capitolo rinnovi: aria di addio a Trigoria Non solo mercato in entrata: dopo i rinnovi di Cristante e Mancini, la Roma deve sciogliere nodi delicati. Zeki Çelik ha rifiutato la prima offerta giallorossa e la distanza resta ampia, con la Juventus alla finestra - facebook.com facebook

Roma: il punto sui rinnovi di #Celik ed # #ElShaarawy Come riportato da Il Romanista, la Roma ha già avanzato una prima offerta di rinnovo a Zeki Çelik, ma la proposta non ha convinto il terzino turco, che l’ha rifiutata chiedendo un adeguamento economic x.com

