Mercato Napoli gli azzurri sfidano la Juve e non solo; nel mirino un colpo a parametro zero

Il mercato del Napoli si anima dopo che gli azzurri hanno deciso di sfidare la Juventus e altre big italiane, puntando a rafforzare la rosa. La causa è la volontà di migliorare le prestazioni e competere al massimo livello. In particolare, il club sta monitorando alcuni calciatori in scadenza di contratto, con l’obiettivo di portare a casa un rinforzo senza spendere troppo. La strategia prevede anche l’individuazione di possibili sorprese tra i giocatori liberi, pronti a firmare a parametro zero. La finestra di mercato si avvicina e le trattative sono già in corso.

Il Napoli guarda al futuro e studia le prime mosse in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i nomi finiti sul taccuino di Giovanni Manna c'è quello di Marcos Senesi, difensore centrale attualmente in forza all' Bournemouth. Il centrale argentino, classe 1997, andrà in scadenza di contratto nel giugno 2026 e, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, non avrebbe ancora un accordo per il rinnovo. Una situazione che lo rende uno dei profili più interessanti tra i possibili parametri zero della prossima estate. Il Napoli, da molto tempo sulle tracce del giocatore, monitora con attenzione, consapevole che occasioni di questo tipo possono trasformarsi in veri affari di mercato.