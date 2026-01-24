En-Nesyri alla Juve ecco quale sarà il suo impatto a bilancio Tutti i dettagli e le cifre dell’operazione di mercato

L’arrivo di En-Nesyri alla Juventus rappresenta un’operazione importante per il club, con implicazioni sia sul campo sia in termini di bilancio. In questa analisi, si approfondiscono i dettagli dell’acquisto, le cifre coinvolte e l’effetto economico complessivo, offrendo una panoramica chiara e obiettiva di questa operazione di mercato.

En-Nesyri alla Juve, ecco quale sarà il suo impatto a bilancio. Tutti i dettagli e le cifre dell’operazione della società bianconera. La Juventus è ormai a un passo dal definire l’operazione che metterà a disposizione di Luciano Spalletti il rinforzo tanto atteso per il reparto offensivo. Gli ultimi contatti tra le parti hanno avvicinato ulteriormente l’affare alla fumata bianca definitiva: la chiusura dell’accordo con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri potrebbe arrivare già durante questo week-end. L’ attaccante marocchino andrà a colmare la lacuna al centro dell’attacco, portando quella fisicità e quella presenza in area di rigore richieste dallo staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

