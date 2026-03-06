Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, il centro storico di Narni ospiterà la prima edizione di ’Narni Irish Fest’. L’evento, che durerà tre giorni, prevede musica dal vivo, un mercatino artigianale e momenti dedicati al gusto. La manifestazione trasformerà le vie della città in un angolo d’Irlanda, attirando visitatori interessati alle tradizioni e alla cultura celtica.

di Daniele Minni Per tre giorni l’Umbria si trasforma nel ’Cuore verde d’Irlanda’. Si chiama ’Narni Irish Fest’ e si terrà da venerdì 13 a domenica 15 marzo nel centro storico, trasformando le strade di Narni in un angolo d’Irlanda. L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Sbandieratori Narni ed i Terzieri storici e vanta il patrocinio dell’Ambasciata Irlandese, del Comune di Narni e della Regione Umbria. Tre giorni di musica dal vivo fatta di jigs, reels e polkas travolgenti, di Irish songs da cantare insieme e di melodie antiche che profumano di pub, vento e mare. Il festival si animerà con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arriva ’Narni Irish Fest’. Musica dal vivo, gusto e mercatino artigianale

Napoli Est Fest, il Natale nella VI Municipalità: musica, teatro e spettacoli dal vivoSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Gli appuntamenti...

Musica jazz, dal 2 marzo al via le jam sessions all'Irish Pub a cura del ConservatorioSette gli appuntamenti in calendario nel progetto didattico realizzato in collaborazione con il Piacenza Jazz Club nell’ambito del Piacenza Jazz Fest...

Tutti gli aggiornamenti su Narni Irish Fest.

Temi più discussi: Arriva ’Narni Irish Fest’. Musica dal vivo, gusto e mercatino artigianale; Guida in modo spericolato e con a bordo cocaina, arrestato; Inflazione a Terni: a gennaio prezzi in rialzo dello 0,4%, ma il dato annuo resta sotto la media nazionale; Incidenti lavoro, massima attenzione alla prevenzione. In Prefettura la riunione dell'Osservatorio provinciale.

Un angolo di Irlanda in Umbria: per San Patrizio arriva a Narni l’Irish festPer la prima volta in Umbria arriva un festival dedicato all’Irlanda. Ad ospitarlo dal 15 al 17 marzo sarà Narni che, per l’occasione, si trasformerà ricreando la tipica atmosfera irlandese durante i ... umbria24.it

Narni, si tinge di verde. Torna l'Irish Fest: fino al 17 marzo taverne, degustazioni e tanta musicaNarni si tinge di verde. Torna il Narni Irish Fest. Dal 14 al 17 marzo il centro storico della città dell'anello si trasformerà in una grande vetrina della tradizione irlandese. Irish pub agli ... ilmessaggero.it

Tre giorni di eventi diffusi nel centro storico per celebrare San Patrizio tra tradizioni celtiche e folklore #narni #irishculture #irishmusic #festival #eventiinumbria #sanpatrick - facebook.com facebook