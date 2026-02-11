Google maps in prova per nuove funzionalità e ask maps potrebbe essere protagonista

Google Maps testa nuove funzioni in prova, tra intelligenza artificiale e voci di una sezione di test. L’azienda sta sperimentando aggiornamenti che potrebbero cambiare il modo in cui usiamo l’app di navigazione. Al momento, si parla di funzioni legate all’intelligenza artificiale e di una sezione di prova che potrebbe offrire novità agli utenti. Per ora, niente di ufficiale, ma le indiscrezioni girano già tra gli appassionati.

Questo approfondimento analizza le novità di google maps legate all'intelligenza artificiale e alle voci su una sezione di prova delle nuove funzioni. Si valutano la possibile funzione Ask Maps e l'integrazione di Gemini, insieme agli effetti pratici per gli utenti e all'esperienza complessiva nell'uso quotidiano dell'app. google maps: ambiente di prova per le nuove funzionalità. Circolano indiscrezioni su un ambiente di test interno che permetterebbe di provare in anteprima le novità introdotte dall'app. Secondo una fonte di settore, potrebbe essere predisposta una sezione denominata «prova le nuove funzioni» per esaminare le modifiche prima del rilascio generale.

