Menna sul progetto di legge in materia di qualità architettonica | Sì alla possibilità per i comuni di autorizzare piccole attività

In commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale si è affrontato il progetto di legge n. È stato discusso l’articolo che prevede ai comuni la possibilità di autorizzare piccole attività. La proposta si concentra sulle modifiche alle normative esistenti relative alla qualità architettonica e alle autorizzazioni edilizie. La discussione ha coinvolto diversi membri della commissione, senza arrivare a decisioni definitive.

In ccommissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale si è parlato del progetto di legge n. 532024 “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” presentato dal consigliere Nicola Campitelli.In mattinata è stato audito il presidente della Provincia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Via libera alla legge di bilancio, Todde annuncia maggiore coordinamento tra governo regionale e comuni in caso di crisiApprovata la legge di bilancio regionale, la Giunta della Sardegna ha ufficialmente varato il documento che disciplina le spese e le risorse per...

Argomenti più discussi: FINE DELLA FONDAZIONE MENNA; Si è insediato il nuovo consiglio provinciale, convalida degli eletti e giuramento del presidente Menna; Francesco Menna: Il Comune di Vasto in prima linea in occasione degli eventi di maltempo; Rischio idrogeologico, D’Ercole: Bene i fondi, ma Menna è Dottor Jeckyll e mister Hyde.

Mototurismo regionale, Menna: Metodo inaccettabileL'AQUILA - Il consigliere regionale Vincenzo Menna è intervenuto oggi in Consiglio regionale in merito alla modifica della legge sul mototurismo, che la ... ekuonews.it

06/04 Canale nord del Menna: neve buona solo nel canale con qualche passo di ghiaccio/misto facile, in avvicinamento e soprattutto in discesa neve pessima e molto sfondosa ATTENZIONE alle grosse cornici in uscita prima o poi con questo caldo croller - facebook.com facebook