La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato quattro attività irregolari nei comuni di Casola di Napoli, Pimonte e Lettere, a causa di violazioni nella gestione dei rifiuti, negli scarichi e nella tutela ambientale. Le verifiche hanno portato al sequestro delle aziende coinvolte, che operavano senza rispettare le normative vigenti in materia di ambiente e smaltimento dei rifiuti.

La Polizia Metropolitana di Napoli ha accertato violeazioni in materia di rifiuti nei comuni di Casola di Napoli, Pimonte e Lettere. Gli agenti e i funzionari della Polizia metropolitana di Napoli (GAIA -Gruppo analisi e investigazioni ambientali) hanno eseguito quattro sequestri di attività produttive, accertando gravi violazioni in materia di gestione dei rifiuti, scarichi e tutela dell'ambiente. I sequestri per violazioni ambientali Nel Comune di Casola di Napoli, nell'ambito delle operazioni di polizia ambientale programmate per i giorni di Alto Impatto, gli agenti hanno sottoposto a sequestro l'attività di un gommista, accertando lo stoccaggio di rifiuti in assenza di autorizzazione, nonché lo scarico di reflui nella rete fognaria senza i prescritti titoli abilitativi.

© Primacampania.it - Violazioni in materia di gestione di rifiuti, scarichi e tutela dell’ambiente: sequestrate 4 attività irregolari

