Via libera alla legge di bilancio Todde annuncia maggiore coordinamento tra governo regionale e comuni in caso di crisi

La Giunta della Sardegna ha approvato ufficialmente la legge di bilancio 2024. Il documento stabilisce come saranno distribuite le risorse e le spese per tutto l’anno. Todde ha annunciato che ci sarà un maggiore coordinamento tra governo regionale e comuni in caso di crisi, per gestire meglio eventuali emergenze.

Approvata la legge di bilancio regionale, la Giunta della Sardegna ha ufficialmente varato il documento che disciplina le spese e le risorse per l'intero anno. L'approvazione, avvenuta in sede di commissione consiliare e confermata in aula, segna un passaggio cruciale per la programmazione economica della regione. Tra i principali obiettivi del testo, il rafforzamento del coordinamento tra la Regione e i comuni, soprattutto in caso di emergenze. Il presidente della Giunta, Christian Solinas, ha sottolineato che il nuovo assetto normativo punta a rendere più fluida la comunicazione e l'azione congiunta tra i livelli istituzionali, con particolare attenzione ai territori più fragili.

