Meloni sa che Orbán è dannoso per l’Italia ma il richiamo della foresta è troppo forte

Le tensioni tra alcune potenze europee e l’Unione europea continuano a crescere, con atteggiamenti che vengono definiti antidemocratici. In particolare, si nota come certi leader siano consapevoli dei rischi rappresentati da alleati che ostacolano i valori fondamentali dell’UE, ma preferiscono comunque mantenere rapporti stretti. Le motivazioni dietro queste scelte sono legate alla volontà di alimentare la propria propaganda e rafforzare le posizioni ideologiche.

Due ragioni animano le potenze antidemocratiche contro l’Unione europea. La prima: ogni reiezione e denigrazione del liberalismo rafforza la loro convinzione ideologica e la loro propaganda. Questo vale per tutti e tre i Paesi: una dittatura comunista, una autocrazia, una potenza atlantica al bivio fra democrazia e autocrazia. Quando un governo europeo eletto — per quanto spregiudicato — declama che la democrazia liberale è un modello esaurito, che i diritti individuali sono un lusso occidentale, che la sovranità nazionale conta più di qualsiasi vincolo istituzionale, fa un regalo enorme a Pechino, a Mosca, e all’ala più radicale dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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