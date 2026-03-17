Ignazio La Russa ha annunciato tramite un video pubblicato sui social che non incontrerà la famiglia del bosco previsto per mercoledì 18 marzo, in prossimità del referendum sulla giustizia. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive. La notizia riguarda l’assenza dell’esponente politico dall’incontro programmato con il gruppo conosciuto come la famiglia del bosco.

Ci sono una buona e una cattiva notizia. La buona: Ignazio La Russa, tramite video sui social, informa che non incontrerà la cosiddetta famiglia del bosco questo mercoledì, il 18 marzo, cioè a ridosso del referendum sulla giustizia, sia mai che si possa strumentalizzare. La cattiva: lo farà comunque dopo, sensibile – dice – al richiamo dei genitori «degli sfortunati bambini». La seconda carica dello Stato dovrebbe spegnere i fuochi della polemica. Il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, custode della terzietà istituzionale, uomo che dovrebbe incarnare equidistanza e soprattutto non alimentare i fuochi della polemica ma spegnerli, ha deciso che quella vicenda merita non una nota stampa, un generico appello alla tutela delle famiglie, ma un incontro diretto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Russa e la famiglia del bosco, un richiamo della foresta irresistibile

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