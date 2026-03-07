Vieri | Lautaro è il centravanti più forte che c’è in Italia Leao? Non deve pensare troppo Sul caso Bastoni dico questo

Vieri ha dichiarato che Lautaro Martinez è il miglior centravanti in Italia, mentre ha consigliato a Leao di non preoccuparsi troppo. Inoltre, ha commentato il caso Bastoni, senza approfondire dettagli specifici. Le sue parole si sono concentrate sulle prestazioni dei giocatori e su alcune situazioni attuali senza entrare in analisi approfondite o congetture.

Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra obiettivi e sogni, la lista di Allegri e Chivu Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Gli scenari Caprile Cagliari, futuro in bilico: un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Arriverà a Torino a zero in estate? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi Pandev racconta: «Lotito non mi dava pace. Mi allenavo da solo. Vidi la Supercoppa vinta contro l’Inter da casa mia» Caprile Cagliari, futuro in bilico: un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli Napoli,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vieri: «Lautaro è il centravanti più forte che c’è in Italia. Leao? Non deve pensare troppo. Sul caso Bastoni dico questo» Pandev analizza: «Inter Napoli è già fondamentale. Lautaro Martinez il più forte del campionato. Su Lazio e Genoa dico questo»Goran Pandev, doppio ex della sfida, analizza l’attesissimo Inter-Napoli, snodo cruciale per la corsa scudetto all’alba del nuovo anno. Prandelli non ha dubbi: Inter? «Ha le mani sullo scudetto. In Europa però… Sul caso Bastoni Kalulu dico questo»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Contenuti e approfondimenti su Vieri Lautaro è il centravanti più.... Temi più discussi: Vieri: Milan, fai 5 anni di contratto a Modric. Bastoni? Dai, quello che ha fatto lui lo fanno tutti...; Vieri: Chivu? È un comandante. Basta coi fischi a Bastoni. Ecco cosa mi dicono su Esposito; Brocchi, memorie da derby: Nel 2003, che goduria lasciare il mio amico Bobo Vieri sul divano; Milan-Inter, Vieri: Bastoni, può bastare. Farei 5 anni di contratto a Modric. Vieri sicuro: «Lautaro Martinez il centravanti più forte in Italia. Leao? Non deve pensare troppo. Sul caso Bastoni la penso così»Bobo Vieri, che in carriera ha vissuto le stracittadine di Milano con entrambe le maglie (sei stagioni in nerazzurro, una in rossonero), legge in esclusiva per La Gazzetta dello Sport i temi caldi del ... calcionews24.com Vieri: Nessun interista lo dice, ma se l'Inter vince il derby... Non vedo pesi mentali anche senza LautaroSono tantissimissimi i dieci punti di vantaggio che l’Inter ha, e può avere ancora domenica sera rispetto al Milan, dice Christian Vieri nella lunghissima e ampia chiacchierata con la Gazzetta dello ... msn.com Vieri gioca il derby: "Se l'Inter non perde è finita. Milan, il tuo uomo in più è Modric" x.com "Con Bobo Vieri quando lo salutavo era già uno a zero per loro" ma anche "La parata su Inzaghi a Manchester più difficile di quella a Berlino contro Zidane". È un Gigi Buffon che non si risparmia, come quando scendeva in campo. Abbiamo fatto quattro chiacc - facebook.com facebook