Meloni e la foto col pentito del clan Senese | Solo fango non mi faccio intimidire

Su Twitter, la trasmissione Rai Report ha diffuso un'anticipazione di un servizio che andrà in onda, concentrandosi sui rapporti tra il partito di governo e un ex componente del clan Senese, ora collaboratore di giustizia. La leader del partito ha risposto definendo le accuse come “fango” e dichiarando di non lasciarsi intimidire. La vicenda riguarda una fotografia scattata tra la politica e l’ex affiliato, il quale ha deciso di collaborare con le autorità.

E’ scontro tra Report e Giorgia Meloni. La trasmissione Rai, sui suoi canali social ha pubblicato un’anticipazione sul prossimo servizio che andrà in onda, a proposito dei rapporti tra Fratelli d’Italia e Gioacchino Amico, esponente – ora pentito – del clan Senese. Nel post pubblicato dalla redazione del programma condotto da Sigfrido Ranucci, c’è il selfie scattato nel 2019 dallo stesso Amico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una vicenda che arriva qualche settimana dopo quella legata all’ex sottosegretario Delmastro e ai suoi rapporti con la famiglia Caroccia. Nel corso dell’inchiesta, si sostiene anche che Amico sia entrato alla Camera con un accredito, senza essere passato dai controlli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni e la foto col pentito del clan Senese: “Solo fango, non mi faccio intimidire” La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti... Meloni replica agli attacchi dei media: “Impegno contro la mafia cristallino, non mi faccio intimidire”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene pubblicamente per respingere le accuse legate alla diffusione di una fotografia del 2019 in cui... Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; Il pentito e la foto con Meloni : Si accreditò per conto di FdI; La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d'Italia; Il pentito e la foto con Meloni Si accreditò per conto di FDI. La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti contatti ... fanpage.it Giorgia Meloni, la foto con il pentito dei Senese: l’inchiesta di Report fa parlareL'inchiesta di Report sui rapporti tra esponenti di Fratelli d'Italia e ambienti legati al clan dei Senese. La foto di Giorgia Meloni. newsmondo.it "Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, affermando che "oggi la 'redazione unica', composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un espon - facebook.com facebook Governo Meloni al lavoro per chiudere social e piattaforme video ai ragazzi: la soglia è 15 anni x.com