Del Piero a C'è Posta per te Matteo in lacrime | Avevo 9 anni quando papà morì l'unica volta allo stadio fu per te

Nella puntata di ieri di C’è Posta per te, Sara ha portato il fratello Matteo a incontrare Alessandro Del Piero. Matteo si è emozionato e ha raccontato di aver pianto, ricordando il giorno in cui suo padre morì quando aveva solo 9 anni. La sua unica visita allo stadio era stata proprio per vedere Del Piero giocare. La scena ha commosso tutti in studio, con Matteo che si è lasciato andare alle lacrime davanti al suo idolo.

Nella puntata del 31 gennaio di C'è Posta per te, Sara ha voluto fare una sorpresa al fratello Matteo facendogli incontrare Alessandro Del Piero. I due ragazzi, rispettivamente 19 e 20 anni, hanno perso entrambi i genitori e da allora è lui che si prende cura di lei come fosse un genitore.

