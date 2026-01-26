Sinner vince il derby italiano con Darderi che perde le staffe e lancia la racchetta verso il pubblico video

Jannik Sinner ha superato Luciano Darderi negli ottavi degli Australian Open 2026, assicurandosi un passaggio ai quarti di finale del torneo. La partita ha visto Sinner dominare sul campo, mentre Darderi ha mostrato segnali di frustrazione, culminando in un gesto impulsivo. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per il giocatore italiano nel primo Slam dell’anno.

Jannik Sinner vince il derby italiano con Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 e vola ai quarti del primo Slam stagionale. Il numero 2 del mondo, trionfatore a Melbourne nel 2024 e nel 2025, si impone nella sfida tutta tricolore per 6-1, 6-3, 7-6 (7-2) in 2h09'. Sinner aspetta ora il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Sul campo della Margaret Court Arena, dove si gioca nel pomeriggio australiano con una temperatura inferiore ai 30 gradi, Sinner archivia la pratica soffrendo solo nel terzo set.

