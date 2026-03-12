Arthur Fils si sfoga a Indian Wells | distrugge la racchetta che finisce subito nella spazzatura

Durante la partita di Indian Wells contro Alexander Zverev, Arthur Fils si è lasciato andare a un gesto impulsivo, rompendo la racchetta e gettandola immediatamente nella spazzatura. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, evidenziando un momento di forte frustrazione durante il match. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all’evento o alle conseguenze per il giocatore.

Arthur Fils si è sfogato con foga eccessiva durante la partita di Indian Wells con Alexander Zverev distruggendo la sua racchetta che pochi secondo è finita nella spazzatura.