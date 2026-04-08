A Montecarlo, il risultato della partita tra Berrettini e Medvedev ha sorpreso molti. Berrettini ha vinto con un punteggio che include un doppio bagel, lasciando Medvedev senza possibilità di recupero nel secondo turno del torneo. Medvedev, noto per la sua preferenza per altre superfici, ha affrontato un avversario che ha dominato dall'inizio alla fine. La sfida si è conclusa con un risultato inaspettato per gli appassionati di tennis.

Che Medvedev non sia un amante della terra rossa è una cosa risaputa, ma alzi la mano chi si aspettava una partita simile al secondo turno del primo Masters 1000 su terra. Matteo Berrettini demolisce Daniil Medvedev per 6-0, 6-0 in 51 minuti, gli rifila un doppio bagel e vola al terzo turno in un match incredibile, con il solito show non felice del russo. Tantissimi ovviamente i demeriti del russo, ma con un risultato simile non poteva essere altrimenti: 27 gratuiti, solo 3 vincenti, un ace e 5 doppi falli. Numeri impietosi di fronte a una prestazione invece solida, di grande concentrazione e attenzione da parte dell’italiano, che finalmente ha fatto vedere qualcosa di buono dopo diversi problemi fisici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso a Montecarlo: Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagel

Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminatoÈ durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo.

Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato...

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