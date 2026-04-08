Medvedev Berrettini lo disintegra? Lui perde la testa | come riduce la racchetta

Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale nel torneo Rolex Monte-Carlo Masters, il terzo evento di categoria 1000 della stagione, con un montepremi di 6 milioni di euro. Durante la partita, il tennista italiano ha perso la calma e ha colpito la racchetta con forza, lasciando trasparire la tensione accumulata nel corso del match. Nello stesso torneo, un avversario ha dimostrato una prestazione dominante, dominando il gioco e vincendo con ampio margine.

Un ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nel 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista romano, scivolato al numero 90 del mondo, ha battuto nettamente il numero 10 del mondo, il russo Daniil Medvedev, con un pesante 6-0, 6-0 in appena 51 minuti di gioco. Nel prossimo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. "È una delle mie migliori prestazioni in carriera, contro un giocatore fastidioso come Medvedev, che ha fatto fatica e si vedeva era alla prima partita sulla terra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Perde con Berrettini a Montecarlo e non ci vede più: Medvedev distrugge la racchetta tra gli olé del pubblicoUna scena surreale ha caratterizzato il match del secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters tra Daniil Medvedev e Matteo Berrettini.