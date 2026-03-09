A Milano arriva il pet shop di quartiere | un format unico tra prossimità e community

A Milano apre un nuovo pet shop di quartiere che combina l’approccio di prossimità con la creazione di una community locale. Il negozio si propone come un punto di riferimento per chi cerca prodotti e servizi dedicati agli animali domestici senza allontanarsi dal proprio quartiere. La città si muove rapidamente, ma il legame con gli animali e le famiglie continua a rafforzarsi nel tessuto urbano.

Via Bianca Ceva 46 diventa punto di riferimento per famiglie pet-oriented che cercano un approccio completo alla cura dell’animale Milano accelera il suo ritmo urbano, ma il valore della famiglia resta immutato, con animali domestici sempre più integrati nel quotidiano di nuclei numerosi e dinamici. In questa realtà, la zona ovest della città vede l’apertura di uno spazio innovativo dedicato alla cura e al benessere degli animali, che sceglie il quartiere come fulcro di un modello prossimale e relazionale. Si tratta di Petsì, il nuovo pet shop che unisce vendita selettiva e servizi specialistici per elevare la qualità della vita degli animali e dei loro proprietari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

