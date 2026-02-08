Medicina veterinaria passo decisivo | Cure d’eccellenza per cani e gatti

La Regione Umbria fa un passo importante per la tutela di cani e gatti. Con una delibera di Giunta, ha recepito le nuove linee guida nazionali sul sangue e i suoi componenti, garantendo cure di qualità per gli animali da compagnia. Ora si punta a migliorare le pratiche veterinarie e a offrire trattamenti più sicuri.

La Regione Umbria compie "un passo decisivo" - come sottolinea l’ente - per la tutela degli animali da compagnia, con la recente delibera di Giunta sono state infatti recepite le nuove linee guida nazionali per la produzione e l’utilizzo di sangue e dei suoi componenti per cani e gatti. Il provvedimento dà attuazione all’accordo Stato-Regioni del 2025, aggiornando un quadro normativo fermo al 2015 e adeguandolo ai più recenti standard europei e al Decreto legislativo 2182023. "Con questo provvedimento - dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti - l’Umbria si dota di un quadro normativo moderno, certo e sicuro per la medicina trasfusionale veterinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

