Medici e famiglie da tutto il mondo a Cervia per il convegno sulla sindrome di Beckwith-Wiedemann
Da tutto il mondo, medici e famiglie si riuniscono a Cervia dal 28 maggio al 2 giugno per un convegno sulla sindrome di Beckwith-Wiedemann. Oltre 50 specialisti provenienti da dodici Paesi, rappresentanti di importanti ospedali e università, partecipano a due eventi: il Consensus e il congresso internazionale. Le sessioni si svolgono presso l'Hotel Dante e sono dedicate allo studio e alla discussione delle diverse forme della sindrome.
Oltre 50 medici da dodici Paesi, in rappresentanza di alcuni dei più importanti ospedali e università del mondo si danno appuntamento, dal 28 maggio al 2 giugno, all'Hotel Dante di Cervia per il cosiddetto 'Consensus' e il congresso internazionale, due venti dedicati allo spettro della sindrome. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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