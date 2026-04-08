Medici e famiglie da tutto il mondo a Cervia per il convegno sulla sindrome di Beckwith-Wiedemann

Da tutto il mondo, medici e famiglie si riuniscono a Cervia dal 28 maggio al 2 giugno per un convegno sulla sindrome di Beckwith-Wiedemann. Oltre 50 specialisti provenienti da dodici Paesi, rappresentanti di importanti ospedali e università, partecipano a due eventi: il Consensus e il congresso internazionale. Le sessioni si svolgono presso l'Hotel Dante e sono dedicate allo studio e alla discussione delle diverse forme della sindrome.