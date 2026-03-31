In un'intervista, Gianni Rivera rivela di aver quasi intrapreso la carriera di allenatore di una squadra di calcio, con l'intenzione di far segnare molti gol a un giocatore specifico. Rivera afferma di aver sempre avuto un legame particolare con quella squadra e ricorda dettagli relativi alla sua carriera e alle sue aspirazioni nel mondo del calcio.

Gianni Rivera, leggenda del Milan, si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del 'Golden Boy'. Sul Milan: “Il mio cuore è sempre rossonero. Il Milan è una parte bellissima della mia vita. Vent’anni in campo, scudetti, Coppe dei campioni. Durante l’ultima partita, mi sono alzato dalla tavola con un po’ di fame. Avevo 36 anni”. Su Modric: “È un grande giocatore, un vero talento. Gioca bene, con grande passione, fa quello che si sente”. Su Gattuso: “È serio e solido. A Milano direbbero un 'bel fioeu'. Ha vissuto altri momenti importanti: Campione del Mondo con la Nazionale, Campione d’Europa col Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivera a cuore aperto: “Stavo per diventare allenatore del Milan. Leao? Gli avrei fatto fare un sacco di gol”

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