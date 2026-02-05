Bayern Monaco ufficiale il rinnovo di Gnabry fino al 2028 | Non avrei mai pensato di rimanere qui 10 anni

Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con Serge Gnabry, che resterà in Baviera fino al 2028. L’attaccante tedesco, sorpreso di aver passato già dieci anni con il club, ha detto di non aver mai immaginato di rimanere così a lungo. La società ha deciso di blindarlo ancora per diversi anni, puntando sulla sua continuità in squadra.

