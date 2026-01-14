Maxima d’Olanda una Regina acqua e sapone | i 3 look senza trucco

Maxima d’Olanda, nota per i suoi look vivaci e audaci, ha scelto di presentarsi al pubblico con uno stile semplice e naturale, senza trucco. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alla sua immagine tradizionalmente colorata e vistosa. Un gesto che sottolinea la sua autenticità e modernità, dimostrando come la regina possa essere elegante anche con un aspetto acqua e sapone.

Da Regina più colorata d'Europa a Regina acqua e sapone il passo è breve. Nota per le sue scelte audaci e cromaticamente brillanti, Maxima d'Olanda ha deciso di inaugurare il 2026 con un cambio di rotta che non è passato di certo inosservato. La moglie di Re Willem-Alexander ha partecipato a tre eventi in cui ha sorpreso tutti, rinunciando quasi completamente al trucco e adottando un approccio più sobrio e nature. Le foto di Maxima d'Olanda senza trucco. Lo scorso 12 gennaio, il Palazzo Reale di Amsterdam ha ospitato l'apertura ufficiale del Capodanno reale, un evento che segna l'inizio del programma annuale della monarchia olandese.

