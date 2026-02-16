Sassari maxi sequestro di merce contraffatta | ci sono giocattoli e sigarette elettroniche

A Sassari, la polizia ha sequestrato oltre 10.000 prodotti contraffatti, tra cui giocattoli e sigarette elettroniche, per via di un giro illecito che vendeva merce falsificata. Le forze dell’ordine hanno scoperto un deposito nascosto nel centro città, dove venivano conservate e preparate per essere vendute illegalmente. La merce, spesso priva di certificazioni di sicurezza, rappresentava un rischio per i consumatori, soprattutto i bambini e i giovani utenti di sigarette elettroniche.

Sassari sotto assedio: maxi-sequestro di merce contraffatta tra giocattoli e sigarette elettroniche. Sassari è nel mirino della contraffazione. Un'operazione coordinata della Guardia di Finanza ha svelato un vasto giro di merce illegale, tra giocattoli, dispositivi tecnologici e prodotti da fumo, sequestrando oltre 6.000 articoli e denunciando i gestori di due esercizi commerciali. L'intervento, avvenuto nella giornata di oggi, 16 febbraio 2026, mira a contrastare un fenomeno in crescita che danneggia l'economia legale e mette a rischio la salute dei consumatori. Un duplice colpo al cuore della contraffazione. Sassari, maxi sequestro di merce contraffatta: ci sono giocattoli e sigarette elettroniche. Le operazioni hanno interessato due distinti punti vendita: uno situato nel cuore del centro storico e l'altro a Predda Niedda. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Sassari: oltre 88mila prodotti, due persone denunciate. Sassari. Nell'ambito dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio, disposta dal Comando Provinciale di Sassari, i Baschi Verdi del Gruppo del Capoluogo hanno sottoposto a controllo. Blitz della Finanza a Sassari, maxi sequestro di giocattoli e sigarette elettroniche: ecco i negozi coinvolti. I controlli nella zona industriale di Predda Niedda e nel centro storico.