Mauro Repetto, noto per aver fondato negli anni Novanta gli 883, ha recentemente intrapreso una nuova strada nel teatro. A 57 anni, si definisce ora autore e attore, con l’obiettivo di trasmettere energia e coinvolgere il pubblico. Originario di Melegnano, in provincia di Milano, Repetto ha deciso di dedicarsi a questa forma d’arte, portando avanti un percorso che unisce la sua esperienza musicale a nuove espressioni teatrali.

Melegnano (Milano) – “Il teatro? Dev e trasmettere energia”. Mauro Repetto, 57 anni, fondatore, insieme a Max Pezzal i della storica band degli anni Novanta “883”, oggi si definisce “autore e attore ”. E proprio in qualità di autore e attore ha scelto Melegnano per l’anteprima nazionale del suo nuovo spettacolo, “Ho trovato Spider Woman”, che lui stesso interpreta insieme all’attrice Monica De Bonis. Appuntament o domani alle 21 alla Corte dei Miracoli “per una piéce divertente”. E che vuole far riflettere sulle dinamiche di coppia,. I biglietti (a partire da 17 euro) sono disponibili su Ticketone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mauro Repetto, ex 883, dalla musica al teatro: “Ho trovato Spider Woman”

