Maurizio De Giovanni è ormai una presenza costante in televisione, sui giornali e tra le pagine dei suoi libri. La sua figura si fa notare ovunque, anche se lui preferisce evitare di essere coinvolto in troppe occasioni pubbliche. A Napoli, dove vive, ci sono ancora eventi politici, sportivi o culturali che, per scelta, preferiscono non coinvolgerlo, forse per una questione di stile o di preferenza personale.

Non ditegli che è presente troppo spesso perché la prende a male e forse ha pure ragione: a Napoli c’è ancora qualche evento politico, sportivo o culturale dove per mera stravaganza non viene chiamato. E talvolta si pubblicano addirittura libri, in una città tanto feconda di scrittori quanto sterile di lettori, senza la sua prefazione o la sua presentazione. Curiose eccezioni, perché per queste mansioni ormai lo cercano da tutta Italia: anche Claudia Conte, e sapete chi è, per il libro La Voce di Iside ha beneficiato della sua bollinatura letteraria (ma lui confessa di non ricordare cosa le ha scritto). Perché di norma Maurizio de Giovanni – la “d” nel tempo ha subìto un nobiliare abbassamento, come per d’Annunzio – elargisce con generosità la sua partecipazione a dozzine di iniziative. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maurizio De Giovanni, da autore a tuttologo: tra tv, libri e giornali è ovunque

Da bancario a autore: De Giovanni e Luxuria a La ConfessioneLa trasmissione televisiva di sabato sera promette un viaggio attraverso due destini italiani che hanno attraversato confini sociali e culturali ben...

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Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri un firmacopie speciale di Maurizio de GiovanniMartedì 7 aprile alle ore 18:00, presso la Feltrinelli di piazza dei Martiri, lo scrittore Maurizio de Giovanni — autore stabilmente ai vertici delle classifiche e voce tra le più riconoscibili del gi ... napolitoday.it

Maurizio de Giovanni, firmacopie alla Feltrinelli di piazza dei MartiriMartedì 7 aprile alle ore 18:00, presso la Feltrinelli di piazza dei Martiri, lo scrittore Maurizio de Giovanni — autore stabilmente ai vertici delle classifiche e voce tra le più riconoscibili del ... ilroma.net

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Bellissima recensione del mio ultimo romanzo. Grazie a Maurizio de Giovanni e al Corriere della Sera! x.com