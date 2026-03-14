Sabato sera, in televisione, si terrà una trasmissione intitolata La Confessione, che vedrà protagonisti un ex bancario diventato autore e una nota figura del mondo dello spettacolo. La puntata offrirà uno sguardo su due persone che hanno attraversato percorsi molto diversi, ma entrambe hanno lasciato un segno nel loro settore. La trasmissione si concentrerà sulle storie personali di questi due protagonisti italiani.

La trasmissione televisiva di sabato sera promette un viaggio attraverso due destini italiani che hanno attraversato confini sociali e culturali ben oltre i palcoscenici tradizionali. Peter Gomez ospiterà stasera alle 20:15 su Rai 3, nell’access prime time, due ospiti dalla carriera singolare e dalle radici profonde nel tessuto nazionale. Dalla banca alla narrativa poliziesca. Il primo appuntamento della serata vedrà come protagonista lo scrittore Maurizio De Giovanni, la cui traiettoria professionale rappresenta un caso studio sul potenziale nascosto dell’Italia meridionale. L’autore napoletano ha intrapreso il cammino letterario quasi per gioco dopo aver trascorso vent’anni nel settore bancario, trasformando una passione in una carriera affermata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da bancario a autore: De Giovanni e Luxuria a La Confessione

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