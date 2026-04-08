Mattia Rizzetti morto a Casal Monastero parla il 19enne che lo ha investito | È comparso all’improvviso

Un ragazzo di 19 anni ha raccontato di essere stato coinvolto in un incidente in cui ha investito un giovane a Casal Monastero. Secondo la sua versione, stava cercando un parcheggio quando il pedone è apparsa improvvisamente sulla strada, impedendogli di evitarlo. La vittima, identificata come Mattia Rizzetti, è deceduta a seguito dell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Il racconto del 19enne che ha investito Mattia Rizzetti: "Stavo cercando parcheggio, non ho potuto evitarlo". Si attendono risultati di autopsia e test alcolemici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Mattia Rizzetti, chi era il 16enne morto investito a Roma. Casal Monastero in luttoCasal Monastero piange Mattia Rizzetti l’ennesima vittima di un fine settimana funestato dagli incidenti. Morto il calciatore Mattia Rizzetti, investito a 16 anni a Casal Monastero: stava tornando a casaUna tragedia immane ha colpito la comunità di Casal Monastero, nel IV Municipio Tiburtino, durante il fine settimana pasquale. Temi più discussi: Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Mattia Rizzetti, promessa del calcio, investito a 16 anni nella notte di Pasqua; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor Lupara. Mattia Rizzetti investito e ucciso sulle strisce pedonali a Casal Monastero: s’indaga per omicidio stradaleA Casal Monastero si è creato un memoriale per il 16enne. Indagato il 19enne alla guida, attesi i test alcolemici ... fanpage.it Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore stava rientrando a casa: il dolore della scuolaTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmessaggero.it È morto a 16 anni. Sulle strisce. Dove doveva essere al sicuro. Mattia Rizzetti aveva già scelto chi essere: un centravanti. Di quelli che sentono il gol nell’aria, che si muovono prima degli altri, che vivono per quel momento in cui la rete si gonfia. Giocava nell’U - facebook.com facebook Mattia Rizzetti, il 16enne ucciso da un’auto davanti alla fidanzata: “Eravamo sulle strisce pedonali” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com