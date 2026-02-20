SLA | a che punto è la Ricerca sulle cure e il trattamento della Sclerosi Laterale Amiotrofica la malattia che ha causato la morte a 53 anni dell' attore Eric Dane

La sclerosi laterale amiotrofica ha causato la morte dell’attore Eric Dane a 53 anni, evidenziando le sfide della malattia. La ricerca cerca nuove terapie e approcci innovativi, come la medicina genetica, per rallentare la progressione dei sintomi. Attualmente, i progressi sono ancora limitati, ma gli scienziati continuano a lavorare per trovare soluzioni efficaci. La lotta contro questa malattia resta una sfida aperta per i ricercatori.

Negli ultimi anni la ricerca ha compiuto passi importanti nella comprensione dei meccanismi biologici alla base della malattia, aprendo nuove strade terapeutiche. Ma a che punto siamo davvero? Esiste oggi una cura, o almeno un trattamento capace di cambiare in modo sostanziale la prognosi? Che cos’è la SLA e cosa succede nel corpo La SLA è una malattia dei motoneuroni, le cellule nervose che controllano i muscoli volontari. Quando questi neuroni (situati nella corteccia motoria, nel tronco encefalico e nel midollo spinale) degenerano e muoiono, i muscoli non ricevono più i segnali necessari per contrarsi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

