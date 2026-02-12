Si diffonde la notizia della morte di James Van Der Beek, l’attore che aveva reso famoso Dawson in “Dawson’s Creek”. La notizia ha colpito fan e colleghi, aggiungendosi a una serie di lutti tra le star delle serie cult degli anni ’90. Oltre a Van Der Beek, anche Shannen Doherty di “Beverly Hills 90210” e Matthew Perry di “Friends” hanno avuto momenti difficili, alimentando il mito della “maledizione” che sembra colpire chi ha fatto la storia di quegli show.

James Van Der Beek, star di Dawson's Creek. Shannen Doherty, di Beverly Hills 90210. Matthew Perry, Chandler Bing nella serie comica Friends. Luke Perry, Dylan McKay ancora di Beverly Hills 90210. Sono gli attori-simbolo delle serie cult degli anni '90 morti negli ultimi anni. Una autentica maledizione che sembra abbattersi sugli attori che hanno segnato un'epoca. La maledizione Doherty è morta nel luglio 2024, aveva un cancro dal 2105. Nel 2019 era morto anche Luke Perry, famoso per interpretato il ruolo di Dylan McKay nella stessa serie televisiva: fatale un grave ictus ischemico nella sua casa a Sherman Oaks, Los Angeles. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - James Van Der Beek morto, da Shannen Doherty a Matthew Perry: la maledizione delle star delle serie cult degli anni '90

Approfondimenti su Dawsons Creek

La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo.

L’attore James Van Der Beek, diventato famoso con Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dawsons Creek

Argomenti discussi: È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: film e serie della star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: la star di Dawson's Creek è morta a 48 anni; E' morto James van der Beek, l'attore aveva 48 anni.

James Van Der Beek, chi è la moglie Kimberly Brook: sei figli, cinque aborti e la raccolta fondi per sopravvivereChi è Kimberly Brook, moglie di James Van Der Beek e madre dei loro sei figli, oggi sostenuta da una raccolta fondi dopo la morte dell'attore a 48 anni. libero.it

Addio a James Van Der Beek, il volto di Dawson's Creek. Aveva 48 anniNell'agosto 2023 gli era stato diagnosticato un tumore al colon-retto, reso pubblico nel novembre 2024. Il suo Dawson divenne il simbolo di una generazione di adolescenti alle prese con i primi amori, ... rainews.it

Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e ti obbligano a fermarti. James Van Der Beek non c’è più. Ma oggi non vogliamo ricordare l’attore, la televisione, i personaggi che ha interpretato. Oggi vogliamo ricordare l’uomo. Lascia una moglie e sei figli. Sei - facebook.com facebook

Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, aveva 48 anni e nel 2024 aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro all’intestino. La famiglia di Van Der Beek ha annunciato la notizia con un comunicato sul suo profilo Instagram: “Il nostro a x.com