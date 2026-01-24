Spero che un giorno potremo dare il Nobel per la pace a Trump | bufera su Meloni

Da today.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni, in cui esprime la speranza di conferire un giorno il Nobel per la pace a Donald Trump, hanno suscitato reazioni e discussioni. Durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Meloni ha espresso fiducia nel ruolo di Trump nel promuovere la pace, suscitando attenzione e interpretazioni diverse sul suo intervento e sulle implicazioni politiche.

"Spero che un giorno potremo dare il Nobel per la pace a Donald Trump". Stanno facendo discutere le parole pronunciate da Giorgia Meloni in chiusura della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz: "Confido che il presidente americano possa fare la differenza anche per una pace.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Meloni scarica l’Ue e punta tutto su Trump: “Spero che potremo dargli il Nobel per la Pace”Giorgia Meloni sembra privilegiare un rapporto diretto con gli Stati Uniti rispetto all’Unione Europea, mostrando un’apertura verso Donald Trump e le sue politiche.

Meloni: Confido che Trump possa fare differenza in Ucraina. Spero potremo dargli Nobel per la pace – Il videoNel suo intervento, Meloni esprime fiducia nelle potenzialità di Trump di contribuire alla pace in Ucraina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni su Trump: Spero che un giorno potremo dargli un premio Nobel per la pace; Vertice Italia-Germania, Meloni su Trump: Spero che un giorno potremo dargli il Nobel per la pace; Trump, il Nobel e la salute mentale: Meloni 'vota' Donald e Calenda attacca; Banchero: 'Spero di riappacificarmi con l'Italia'.

spero che un giornoMeloni su Trump: «Spero che un giorno potremo dargli un premio Nobel per la pace»«Sul premio Nobel per la pace, spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump e confido che se farà la differenza, che possa da questo punto di vista fare la differenza su ... msn.com

spero che un giornoMeloni: spero un giorno premio Nobel pace a Trump per pace Ucraina(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump. Lo ha detto la presidente ... ilsole24ore.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.