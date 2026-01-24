Spero che un giorno potremo dare il Nobel per la pace a Trump | bufera su Meloni

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni, in cui esprime la speranza di conferire un giorno il Nobel per la pace a Donald Trump, hanno suscitato reazioni e discussioni. Durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Meloni ha espresso fiducia nel ruolo di Trump nel promuovere la pace, suscitando attenzione e interpretazioni diverse sul suo intervento e sulle implicazioni politiche.

