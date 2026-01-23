Giorgia Meloni sembra privilegiare un rapporto diretto con gli Stati Uniti rispetto all’Unione Europea, mostrando un’apertura verso Donald Trump e le sue politiche. In un contesto internazionale in evoluzione, le sue parole evidenziano una possibile svolta nelle alleanze italiane, con un focus maggiore sui rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. Questa posizione suscita riflessioni sulle future scelte strategiche dell’Italia nel quadro europeo e globale.

A sentir parlare Giorgia Meloni, il dubbio che viene è che sia più vicina agli Stati Uniti che non parte dell’Ue. Tanto sul Board of Peace, quanto sugli elogi al presidente Usa, Donald Trump, il posizionamento della presidente del Consiglio si fa sempre più chiaro. Anche in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Meloni si dice favorevole al Board of Peace, una posizione ormai non più negabile considerando che lo stesso Trump l’ha smentita nelle scorse ore sostenendo che lei stessa voleva entrare nel Consiglio. E arriva anche a sperare che Trump ottenga il Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meloni scarica l’Ue e punta tutto su Trump: “Spero che potremo dargli il Nobel per la Pace”

Leggi anche: Meloni irritata per la domanda su Trump: “Il presidente Usa un problema? Spero che presto potremo dargli il Nobel”

Incontro Meloni-Merz a Roma, premier "tifa" per Trump: "Spero vinca Nobel per la pace" e su Board of peace per Gaza: "Va rivisto"L'incontro tra la premier Meloni e il leader Merz a Roma ha affrontato temi rilevanti come la politica internazionale, con Meloni che ha espresso il suo supporto a Trump e ha commentato sulla questione di Gaza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Meloni chiama Trump e prende tempo sul Board for peace. Il tycoon: Vuole aderire; Le minacce di Trump e la difficile tela di Meloni, sponda con Merz; Tensioni Usa-Ue, Meloni rivendica la linea di dialogo e responsabilità Atlantica; Meloni al summit Ue, asse con Merz sulle riforme.

Ue, Meloni: scelga se essere protagonista suo destino o subirloRoma, 23 gen. (askanews) - 'Questo vertice cade in una congiuntura storica particolarmente complessa, che impone all'Europa di scegliere se ... notizie.tiscali.it

Meloni chiama Trump e prende tempo sul Board for peace. Il tycoon: Vuole aderireLa premier non ottiene il bilaterale a Davos con il leader Usa ma al telefono gli spiega il suo no all’adesione: Non è definitivo, valutiamo. Al Consiglio ... repubblica.it

Chissà, magari Meloni romperà il silenzio solo per scaricare la colpa sui "comunisti" che complottano dall'ombra o sul Superbonus 110%, quel mostro creato dai governi precedenti che, secondo lei, rovina l'Italia e pure il Venezuela! Invece di condannare l'imp - facebook.com facebook

La Lega scarica la responsabilità dell’aumento dei #pedaggi autostradali sulla Consulta, pur di non ammettere che il ministro dei Trasporti Matteo #Salvini, atto dopo atto, sta collezionando solo fallimenti. L’inadeguatezza di questo ministro sembra non contar x.com